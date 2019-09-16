Гибель Ил-20. Когда остыли эмоции

Год назад над Средиземном морем потерпел крушение самолёт-разведчик Ил-20 ВМФ России. Машина исчезла с радаров 17 сентября 2018 года в 22.03 по московскому времени. Самолёт стал жертвой «дружественного огня» сирийских ПВО, которые, как следует из данных Минобороны РФ, стреляли по находившимся неподалёку израильским истребителям F-16.

Ил-20 был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. У экипажа не было шансов. Все 15 военнослужащих, которые находились на борту, погибли.

«Подставили под удар»

Трагедия вблизи берегов арабской республики вызвала бурю эмоций у официальных лиц, экспертов и простых граждан. Однако гнев российского общества, как ни странно, был направлен исключительно на Израиль. По версии Минобороны, ВВС еврейского государства фактически «подставили под удар» Ил-20, причём сознательно.

На Фрунзенской набережной утверждают, что в ночь на 18 сентября 2018 года Израиль нарушил заключённые ранее договорённости о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве. В связи с этим командование российской группировки в САР не было уведомлено о намерениях поднявшихся в небо F-16.

По информации Минобороны РФ, за две минуты до попадания ракеты в Ил-20 один из израильских истребителей начал манёвр, сблизившись с российским самолётом. Расчёт С-200 воспринял действия F-16 как заход на бомбометание и выпустил ракету. Вину за инцидент российские военные полностью возложили на Тель-Авив

В ответ на обвинения Минобороны Израиля представило свою версию событий. Она сводится к тому, что в момент крушения российского самолёта группа F-16 уже покинула район, где производилось бомбометание, и приближалась к авиабазе в Хайфе. По подсчётам Израиля, сирийские зенитчики выпустили 27 ракет. Одна из них как раз попала в Ил-20. Тем самым Тель-Авив намекает на то, что самолёт ВМФ стал жертвой хаотичных и непрофессиональных действий сирийцев.

Более того, Тель-Авив подчеркнул, что предупредил Москву о запланированном ударе по объектам иранских военных в САР, правда, сделал он это за четыре минуты до начала бомбометания. Маршрут полёта F-16, который продемонстрировало Минобороны РФ, Тель-Авив назвал фабрикацией.

Точки зрения экспертов на инцидент с Ил-20 также разошлись. Часть специалистов настаивала, что F-16 действительно могли «прикрыться» Ил-20. Однако они допустили возможность того, что данный манёвр не был вызван осознанным желанием «подставить под удар» российскую машину. Причина трагедии — это неразбериха между тремя участниками инцидента — войсками РФ, Сирии и Израиля.

Очень много аналитиков сомневались в достоверности картины, представленной Минобороны России. По словам скептиков, Тель-Авиву не было смысла устраивать провокации против группировки РФ. Москва давно предоставила Израилю карт-бланш на бомбардировку объектов «Хезболлы» и военной инфраструктуры Ирана на территории арабской республики

Главным требованием РФ стали гарантии безопасности российским военнослужащим. Наши солдаты и офицеры несут боевую вахту в разных частях Сирии, в том числе на северо-западе страны, по которому регулярно бьёт израильская авиация. Именно по этой причине Тель-Авив обязан своевременно уведомлять штаб группировки РФ в САР о своих планах по нанесению авиаударов.

Естественно, что при таких условиях сотрудничества Израиль не должен был связываться с дежурным офицером на базе Хмеймим за несколько минут до бомбометания. В ночь на 18 сентября Тель-Авив поставил Россию перед фактом, нарушив существующие договорённости. Чем руководствовалось в тот злополучный вечер еврейское государство? Скорее всего, Израиль привык бомбить объекты в Сирии без своевременного предупреждения РФ.

Череда фатальных ошибок

Военный источник «Русской Планеты» охарактеризовал поведение Израиля в Сирии как «наглое и беспардонное». Тем не менее, он убеждён, что у Тель-Авива не было ни военных, ни политических мотивов, чтобы «подставлять» Ил-20 под удар.

«Еврейское государство не привыкло координировать военные акции с другими странами. Это правда. Я не сомневаюсь, что в Минобороны РФ накопилось огромное количество претензий к так называемым коллегам. Но Израилем управляют не авантюристы, а прагматичные и в целом разумные люди. Они понимают, что многое в Сирии зависит от России. Ни при каких обстоятельствах они не станут устраивать провокацию, да ещё и с человеческими жертвами», — сказал собеседник нашего издания

Источник РП назвал версию Минобороны РФ «продуктом для российской обывателя». По его словам, в авиации ПВО не существует манёвров, которые российское военное ведомство приписывают Израилю. «Подставление» другого самолёта под удар зенитной ракеты невозможно каким-либо образом отработать или выполнить на практике. Кроме того, истребителям Израиля нет особой необходимости совершать даже противоракетные манёвры.

«Во-первых, почти все удары Израиль наносит далеко за пределами воздушного пространства Сирии и это объективно затрудняет перехват самолётов. Во-вторых, Израиль досконально изучил возможности сирийской ПВО. Все истребители оснащены соответствующими комплексами постановки помех. Это означает, что Израиль практически беспрепятственно может наносить авиаудары без угрозы «наказания». Ему не мешают ни сирийская ПВО, ни российская авиация, и потому израильским лётчикам нет смысла выделывать какие-то сложные замудрённые манёвры», — пояснил собеседник РП.

Источник склоняется к мнению, что крушение Ил-20 произошло из-за вопиющего непрофессионализма сирийского расчёта С-200 и отсутствия необходимого контроля за действиями войск ПВО САР со стороны российских офицеров.

«Минобороны умолчало о том, что С-200 получает целеуказание и информацию о госпринадлежности воздушного судна извне. В этом особенность этого ЗРК. Что это за внешний источник? Нам о нём не рассказали. Хотя первая фатальная ошибка была допущена уже здесь. Соответственно для сирийского оператора любые цели вечером 17 сентября были априори вражескими. Но это обстоятельство не снимает ответственность с сирийцев за удар по Ил-20. Оператор был обязан видеть, что в луч РПЦ (радиолокатора подсвета цели) попал явно не F-16», — отметил источник

Он подчеркнул, что «свечение» израильского истребителя и Ил-20 сильно отличается из-за разных габаритов, типа силовой установки и показателя эффективной площади рассеивания (ЭПР). По мнению источника РП, данные факты очевидны для любого мало-мальски грамотного специалиста в сфере ПВО, но сирийцы пренебрегли инструкциями и здравым смыслом.

«Я не хотел бы оскорблять сирийских военнослужащих, но подобрать приличное определение для офицера, который год назад дал приказ на поражение, я не могу. Уровень компетентности сирийских пвошников находится на крайне низком уровне. Сирийцы не умеют должным образом обращаться с техникой и принимать адекватные решения в реальной боевой обстановке. За последние пять лет они выпустили сотни, может — тысячи ракет, сбив всего лишь два самолёта: один был израильским (февраль 2018), другой — нашим», — резюмировал собеседник РП.

Цена громогласных обвинений

Какой бы ни оказалась истина командование РФ несёт ответственность за крушение Ил-20. В августе 2017 года Минобороны официально объявило о создании единой российско-сирийской системы противовоздушной обороны. Вся информация о действиях сирийцев стекается на российские технические средства.

«В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск», — сказал командующий ВВС Главного командования ВКС РФ генерал-майор Сергей Мещеряков.

Таким образом на момент крушения Ил-20 Россия уже год несла ответственность за происходящее в сирийском небе и за десятки километров от госграницы САР. Ещё раз подчеркнём — данный вывод следует из официальной информации Минобороны!

Можно предположить, что 17 сентября 2018 года российские войска попросту не уследили за действиями расчёта С-200. Одна из возможных причин — отсутствие автоматизированных систем управления. Велика вероятность, что координация между российскими и сирийскими зенитчиками осуществлялась в «ручном режиме» (данный недостаток был исправлен к концу 2018 года поставками современного оборудования и дивизионов ЗРК С-300 в САР).

Крушение Ил-20 стало результатом стечения вполне конкретных и закономерных обстоятельств. Прежде всего, речь идёт о неудовлетворительном состоянии всей системы сирийской ПВО, шефство над которой осуществляет Россия.

На Тель-Авиве нет прямой вины за инцидент, и косвенно об этом свидетельствует быстрое преодоление кризиса в отношениях с Израилем, возникшего после удара по самолёту. Тем не менее, еврейское государство в любом случае ответственно за неразбериху, которую оно создало в воздухе в тот злополучный вечер. Есть надежда, что спустя год поведение израильских ВВС стало более предсказуемым.

Пожалуй, самое неприятное в истории с крушением Ил-20 — это то, что жизни 15 наших ребят стали разменной монетой в военно-политических разборках Москвы, Тель-Авива и Дамаска. Минобороны представило обществу версию, которая не вызвала доверия у множества специалистов, а спустя год (когда остыли эмоции) и вовсе кажется абсурдной

Сейчас про громогласные обвинения в связи с ударом по Ил-20 никто не вспоминает. Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, как и раньше, мило улыбаясь, встречаются с израильскими коллегами. Безусловно, оба государства заинтересованы в нормальных отношениях. Но стоило ли властям РФ раздувать такой скандал, предавая память о погибших военнослужащих?