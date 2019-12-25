В РФ произошло второе за день ЧП с перевозившим вахтовиков Ми-8

В Ненецком автономном округе аварийно сел второй за сутки вертолет Ми-8. На его борту находились 23 человека.

Вертолет летел по маршруту Печора — Буровые — Усинск . Он вынужденно сел в полутора километрах от буровой Северная Хаяка, передает «Коммерсантъ».

Информацию о жесткой посадке вертолета подтвердили в МЧС по Коми. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Находившихся на борту вахтовиков эвакуировали и отправили в пункт назначения тем же вертолетом.

Ранее 25 декабря при взлете упал вертолет Ми-8 в Красноярском крае. Сначала сообщалось о шести пострадавших, позже их количество выросло до 15.

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