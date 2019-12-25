Шестеро пострадали в упавшем при взлете Ми-8 в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в селе Байкит Красноярского края. На борту находились 24 человека, шесть из них получили травмы.
Ми-8 авиакомпании «Красноярские авиалинии» совершал перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. При взлете он попал в снежный вихрь и упал на бок. У вертолета повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта
Все пассажиры и члены экипажа живы. Двоих оперируют. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести, уточняет РБК.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
В ноябре Ми-8 с 20 пассажирами совершил жесткую посадку на Ямале.
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