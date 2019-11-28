Прогуливаясь под Саратовом мужчина нашел голову и ступню

Житель села Воробьевка Саратовской области нашел на пустыре человеческую голову и одну ступню в обуви. Прибывшие на место оперативники и следователи также нашли и другие фрагменты человеческого тела.

«Сотрудники СК и полиции обнаружили фрагменты человеческого тела — частично скелетированный череп, предположительно, мужчины, ступню в обуви, а также костные останки. Кроме того, обнаружены элементы одежды», — сообщили в областнм управление СК РФ.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Ранее в лесопарке в Екатеринбурге было найдено тело девятилетнего мальчика. По предварительной информации, он погиб от рук отца, который пытался изгнать из ребенка беса.

Читайте нас в мобильном приложении