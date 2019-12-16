Профессор СПбГУ обратился в МВД из-за харчков студентки в лицо

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александра Элбакян плюнула в лицо двум преподавателям во время заседания комиссии по этике. На девушку написали заяление в полицию.

Заседание проходило 10 декабря. Комиссия обсуждала жалобу учащейся магистратуры филологического факультета по профилю «Языки Библии». Летом студентка пожаловалась, что несправедливо получила тройку за дипломную работу: учеба якобы проходила в «отравленной атмосфере», а студентку «пытались выставить дурой».

На заседании профессор Геннадий Богомазов заявил, что жалобу следует отклонить. После этого Элбакян дважды плюнула ему в лицо, передает «Фонтанка». Второй член комиссии – ее бывший преподаватель Александр Сизиков. По словам Элбакян, он хотел встать, чтобы ударить студентку, после чего девушка плюнула ему в лицо.

В 2011 году Элбакян основала интернет-ресурс Sci-Hub – на нем доступны более чем 75 млн научных статей. В 2017 году суд в США потребовал выплатить компенсацию издательству ACS в размере 4,8 млн долларов и заблокировать доступ к сайту. До этого Элбакян по суду должна была заплатить издательству Elsevier 15 млн долларов и прекратить распространение «украденных» материалов.

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