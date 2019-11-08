Профессор отказался принести извинения за пост о «клоачном» языке

Комиссия по академической этике рекомендовала извиниться профессору факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасану Гусейнову. Он назвал русский язык «клоачным».

Согласно протоколу комисси ВШЭ, преподаватель должен принести извинения «за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания». В документе говорится, что Гусейнов – опытный пользователь соцсетей, поэтому понимал публичный характер распространяемых высказываний.

Профессор сказал телеканалу «360», что ему не перед кем извиняться за слова о русском языке.

«О решении комиссии я узнал из СМИ, мне никаких документов не приходило», - заявил он.

Напомним, ранее он написал в Facebook, что в Москве сложно найти газеты на иностранном, а вся страна пишет на «убогом клоачном русском».

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