Продвигающих санкции к РФ американцев лишат права въезда

Ответные санкции России к США в связи с ограничениями в отношении «Северного потока-2» не коснутся бизнеса и работающих с РФ инвесторов. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В ответ на шаги США Россия может расширить список американцев, которым запрещен въезд в страну. Стоп-листы на въезд не опубликуют, уточняет «Интерфакс». Американцы узнают о санкциях в момент запроса визы.

Ограничительные меры затронут тех, кто был инициатором санкций против «Северного потока-2». Торопиться с санкциями Россия не станет. «Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки...», - сказал Рябков.

Напомним, ограничения против российского газопровода были подписаны президентом США Дональдом Трампом 20 декабря. Спустя несколько дней швейцарская компания вывела из Балтийского моря суда, занимающиеся укладкой труб. У России аналогичных судов не оказалось.

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