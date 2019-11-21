Продолжают воровать сотнями миллионов: на Восточном завели дела

Из-за хищений при строительстве космодрома Восточный возбуждены новые уголовные дела. Они связаны с махинациями на сумму более 250 млн рублей при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о мошенничестве. Они касаются хищений на 13,8 и 242,6 млн рублей.

Установлено, что исполнитель гособоронзаказа – компания ООО «Поволжское строительное предприятие» - предоставил в Управление федерального казначейства Татарстана ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники. Потом по той же схеме были переведены двум компаниям 242,6 млн рублей по документам о приеме якобы выполненных работ, пишет «Коммерсантъ».

Пока в деле нет подозреваемых и обвиняемых. Они могут появиться в ближайшее время.

Строительство Восточного идет с 2012 года. Из-за нарушений возбуждено 140 уголовных дел, ущерб оценивается в 11 млрд рублей. В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что там до сих пор «воруют сотнями миллионов».

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