Продлены санкции к России за применение химоружия в Британии

Евросоюз принял решение продлить антироссийские санкции за использование химоружия в Солсбери в отношении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2020 года.

Санкции направлены против четырех россиян, которых считают причастными к отравлению. Речь идет о начальнике Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшего ГРУ) Игоре Костюкове, его заместителе Владимире Алексееве, Анатолии Чепиге (Руслане Боширове) и Александре Мишкине (Александре Петрове).

По мнению ЕС, они применили боевое отравляющее вещество в Солсбери. Россия отрицает обвинения.

Гражданам из санкционного списка запрещен въезд в Евросоюз, их счета и имущество в ЕС заморожены, уточняет «Интерфакс».

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года в сквере в Солсбери. Расследование показало, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывается в России.