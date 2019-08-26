США вводят новые санкции против России

Вашингтон 26 августа примет очередной пакет санкций против Москвы. Они связаны с отравлением экс-агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери.

Как отмечали американские ведомства, ограничительные меры коснутся операций с российским госдолгом. Также может быть введён запрет для американских банков давать российскому правительству нерублевые кредиты, пишут РБК.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введение новых рестрикций в отношении РФ. Это уже не первый пакет мер со стороны Вашингтона.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. В этом Лондон обвинил российские спецслужбы. Однако Москва отвергла все обвинения. До сих пор не предъявлено ни одного доказательства по этому делу.