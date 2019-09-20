Продавшей дочь в хорошие руки якутянке дали условный срок

29-летняя жительница Якутска получила условный срок за то, что продала своей подруге новорожденную дочь, а спустя время настойчиво предлагала ей купить второго ребенка.

Якутянка родила своего второго ребенка в 2017 году. Прямо на территории больницы, она продала новорожденную дочь своей бездетной знакомой за 300 тысяч рублей.

Затем она написала отказ на ребенка, и новая семья смогла официально удочерить малышку.

Однако на этом история не закончилась. Спустя полтора года мать связалась с подругой и начала требовать от нее купить и старшего ребенка.

Приемная мать такого жеста не поняла и обратилась в полицию.

В итоге следователи и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проверили семью «покупательницы» и решили не изымать у нее дочь: для развития девочки были созданы все условия, а ее приемная мать призналась, что пошла на покупку младенца из-за «большого желания иметь и воспитывать детей».

Уголовное дело против нее возбуждать не стали.

А вот биологическую мать девочки все таки признали виновной по пунктам «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщает республиканский СК.

Ранее на свадьбах в двух ресторанах Якутии отравились более 40 человек.