Продавшей дочь в хорошие руки якутянке дали условный срок
29-летняя жительница Якутска получила условный срок за то, что продала своей подруге новорожденную дочь, а спустя время настойчиво предлагала ей купить второго ребенка.
Якутянка родила своего второго ребенка в 2017 году. Прямо на территории больницы, она продала новорожденную дочь своей бездетной знакомой за 300 тысяч рублей.
Затем она написала отказ на ребенка, и новая семья смогла официально удочерить малышку.
Однако на этом история не закончилась. Спустя полтора года мать связалась с подругой и начала требовать от нее купить и старшего ребенка.
Приемная мать такого жеста не поняла и обратилась в полицию.
В итоге следователи и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проверили семью «покупательницы» и решили не изымать у нее дочь: для развития девочки были созданы все условия, а ее приемная мать призналась, что пошла на покупку младенца из-за «большого желания иметь и воспитывать детей».
Уголовное дело против нее возбуждать не стали.
А вот биологическую мать девочки все таки признали виновной по пунктам «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).
Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщает республиканский СК.
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