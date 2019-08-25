Более 40 человек отравились на свадьбах в ресторанах Якутии

Более 40 человек отравились на свадьбах в ресторанах Якутии

Фото: aif.md

В Якутии после посещения ресторанов «София» и «Белые ночи» местное управление Роспотребнадзора зарегистрировало 42 случая острой кишечной инфекции. При проверке ведомство обнаружило грубые нарушения санитарных норм в обоих заведениях.

По информации «Коммерсанта», жертвами отравлений стали некоторые гости свадеб, которые праздновались в этих ресторанах 16, 17 и 18 августа. Сейчас госпитализированы 28 человек, у 11 из них диагностирован «Сальмонеллез».

Как выяснило ведомство, «Софией» и «Белыми ночами» владеет ООО «Сеул». Всего этой компании принадлежит четыре заведения, сейчас они все закрыты.

Ранее после употребления подсолнечного масла были госпитализированы 11 жителей Ульяновска. Двое отравившихся скончались - в их крови был обнаружен крысиный яд.

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Места: Россия
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