На продаваемые в РФ гаджеты поставят 5 обязательных приложений

На мобильные телефоны в России обяжут предустанавливать порядка пяти российских приложений. Об этом сообщил информированный источник.

Точный список сформируют в июле 2020 года. В число обязательных войдут приложения из «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин», пишет «Интерфакс».

В нем насчитывают 6 тыс. программ, они распределены по целевым категориям. Среди обязательных окажутся браузер, приложение для навигации, почтовый клиент, предположил источник.

Напомним, с 1 июля 2020 года будет введен запрет на продажу электронных устройств без российского ПО. Эта мера принята, чтобы продвигать российские программы на рынке информационных технологий.

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