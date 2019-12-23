На продаваемые в РФ гаджеты поставят 5 обязательных приложений
На мобильные телефоны в России обяжут предустанавливать порядка пяти российских приложений. Об этом сообщил информированный источник.
Точный список сформируют в июле 2020 года. В число обязательных войдут приложения из «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин», пишет «Интерфакс».
В нем насчитывают 6 тыс. программ, они распределены по целевым категориям. Среди обязательных окажутся браузер, приложение для навигации, почтовый клиент, предположил источник.
Напомним, с 1 июля 2020 года будет введен запрет на продажу электронных устройств без российского ПО. Эта мера принята, чтобы продвигать российские программы на рынке информационных технологий.
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