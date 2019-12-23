На продаваемые в РФ гаджеты поставят 5 обязательных приложений

На продаваемые в РФ гаджеты поставят 5 обязательных приложений

Фото: Pixabay

На мобильные телефоны в России обяжут предустанавливать порядка пяти российских приложений. Об этом сообщил информированный источник.

Точный список сформируют в июле 2020 года. В число обязательных войдут приложения из «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин», пишет «Интерфакс».

В нем насчитывают 6 тыс. программ, они распределены по целевым категориям. Среди обязательных окажутся браузер, приложение для навигации, почтовый клиент, предположил источник.

Напомним, с 1 июля 2020 года будет введен запрет на продажу электронных устройств без российского ПО. Эта мера принята, чтобы продвигать российские программы на рынке информационных технологий.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!