США продаст Польше 32 истребителя F-35

Государственный департамент США одобрил продажу 32 истребителей F-35 Польше. Сумма сделки составляет $6,5 млрд.

По существующей практике продажу одобрил госдепартамент, а сообщило о ней Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны в структуре Пентагона.

Также рассматривалась возможность продажи самолетов в Румынию, Испанию, Грецию и Сингапур.

Польша хочет заменить самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства на F-35. При этом Пентагон считает, что у Варшавы не будет сложностей в интеграции новых истребителей в свои вооруженные силы, сообщает «Комерсант».

Ранее сообщалось, что решение Турции о покупке российских истребителей Су-57 это прямое следствие американского вето на продажу F-35. Анкара опасается, что вслед за контрактом на сверхманевренные истребители Вашингтон сорвет и другие военные закупки.