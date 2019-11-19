Продажу «красивых» автономеров систематизируют
Минэкономразвития и МВД установили систему, которая позволит автомобилистам покупать «красивые» номера. Выдачу определенных госзнаков по утвержденным госпошлинам будут осуществлять через портал госуслуг.
Государственные регистрационные знаки будут поделены на обычные и на те, в которых совпадают буквы и цифры, так называемые «красивые». Кроме стандартной процедуры получения номера, будет доступна новая — водители смогут заплатить повышенную пошлину, пишет «Лента.Ру».
Размер пошлины на данный момент не известен, но предположительно стоимость «красивых» государственных знаков будет в два раза выше обычной цены.
Также «красивые» автомобильные номера россияне смогут приобретать на аукционах.
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