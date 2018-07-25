«Красивые» автомобильные номера пустят с молотка
«Красивые» автомобильные номера россияне смогут приобретать на аукционах, следует из соответствующего законопроекта, подготовленного комитетом Госдумы по транспорту.
Авторами проекта закона выступают депутаты от партии «ЛДПР» Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
По словам Лебедева, возможность проведения аукционов по продаже регистрационных знаков для автомобилей обсуждается уже несколько десятков лет и требует законодательного обеспечения, сообщает агентство Nation news.
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