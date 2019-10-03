Проблема детского ожирения ударит по системе здравоохранения

К 2030 году более 250 миллионов детей и подростков в мире будут страдать ожирением, считают специалисты всемирной организации по борьбе с ожирением WOF.

Сейчас, по данным ученых, число страдающих от этой проблемы людей в возрасте от 5 до 19 лет составляет порядка 158 миллионов человек.

Основная причина усугубления проблемы кроется в растущей популярности «мусорной еды», которая более других использует агрессивный маркетинг.

По оценкам WOF, к 2030 году наибольшее число детей и подростков с проблемами избыточного веса будет в Китае (почти 62 млн), в Индии (свыше 27 млн) и США (почти 17 млн). В топ-10 по этому показателю также входят Индонезия, Бразилия, Египет, Мексика, Нигерия, Пакистан, Южная Африка.

Россия в этом списке стоит на 17-м месте между Алжиром и Демократической Республикой Конго: 2,5 млн детей и подростков с ожирением к 2030 году.

Специалисты заявляют, что это станет сильным ударом по системе здравоохранения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о скором заседании Госдумы по вопросу здоровья россиян.