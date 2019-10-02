В конце октября Путин вновь поднимет тему здравоохранения

В конце октября Путин вновь поднимет тему здравоохранения

Фото: РБК

Президент России Владимир Путин в конце октября проведет заседание Госсовета, посвященное здравоохранению.

От эффективности и качества работы, направленной на эту сферу зависят очень многие параметры, включая продолжительность жизни населения и здоровье нации в целом, напомнил глава России.

Также он добавил, что обсуждение тем здравоохранения будет продолжаться с руководителями регионов, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка больных онкологией и их лечение - ключевая задача медицины в России.

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Места: Россия
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