В конце октября Путин вновь поднимет тему здравоохранения
Президент России Владимир Путин в конце октября проведет заседание Госсовета, посвященное здравоохранению.
От эффективности и качества работы, направленной на эту сферу зависят очень многие параметры, включая продолжительность жизни населения и здоровье нации в целом, напомнил глава России.
Также он добавил, что обсуждение тем здравоохранения будет продолжаться с руководителями регионов, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка больных онкологией и их лечение - ключевая задача медицины в России.
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