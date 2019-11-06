Признание Крыма частью России поможет США улучшить отношения между странами. Вашингтон использовал санкции, чтобы заставить противника пойти на компромисс, но в отношении России экономические ограничительные меры оказались неэффективны.

Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад отмечает, что большая часть населения Крыма всегда была русскоязычной и сами жители полуострова всегда считали себя частью России.

По словам дипломата, поддержание режима санкций — это крайне затратное и беспорядочное занятие. Самим американским предпринимателям сложно вести бизнес в этих условиях, пишут «Известия».

Ранее бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что санкции против России со стороны Евросоюза не достигают своей цели. А введены они были лишь из-за того, что ЕС следует за США.