В США призывали признать Крым российским

В США призывали признать Крым российским

фото: Sm-news.ru

Признание Крыма частью России поможет США улучшить отношения между странами. Вашингтон использовал санкции, чтобы заставить противника пойти на компромисс, но в отношении России экономические ограничительные меры оказались неэффективны.

Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад отмечает, что большая часть населения Крыма всегда была русскоязычной и сами жители полуострова всегда считали себя частью России.

По словам дипломата, поддержание режима санкций — это крайне затратное и беспорядочное занятие. Самим американским предпринимателям сложно вести бизнес в этих условиях, пишут «Известия».

Ранее бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что санкции против России со стороны Евросоюза не достигают своей цели. А введены они были лишь из-за того, что ЕС следует за США.

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