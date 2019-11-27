США призвали расследовать вмешательство Украины в выборы

США должны расследовать предположения о любом вмешательстве извне в выборы президента в 2016 году, в том числе со стороны Украины.

Во время пресс-конференции журналисты спросили госсекретаря Майкла Помпео, нужно ли расследовать утверждения о том, что Киев, а не Москва может нести ответственность за взлом электронной почты национального комитета Демократической партии США в ходе прошлой избирательной компании.

«Всякий раз, когда появляется информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность расследовать это», — ответил Помпео, сообщают «Известия».

Ранее американский конгрессмен-республиканец Ли Зелдин сообщил, что украинские официальные лица вмешивались в президентские выборы 2016 года в США.

По данным политика, тем самым был нанесен ущерб кампании Дональда Трампа. Зелдин напомнил о существующих утверждениях о якобы российском вмешательстве в американские выборы. «Кроме того, бесспорно, что были украинцы, которые вмешивались в выборы 2016 года», — отметил конгрессмен.

Украинская сторона распространила информацию о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, который в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб Трампа. Зелдин отметил, что это «содействовало дискредитации» Манафорта, сообщают «Известия».

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