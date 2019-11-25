Вашингтон обвинил Киев во вмешательстве в выборы

Американский конгрессмен-республиканец Ли Зелдин сообщил, что украинские официальные лица вмешивались в президентские выборы 2016 года в США.

По данным политика, тем самым был нанесен ущерб кампании Дональда Трампа. Зелдин напомнил о существующих утверждениях о якобы российском вмешательстве в американские выборы. «Кроме того, бесспорно, что были украинцы, которые вмешивались в выборы 2016 года», — отметил конгрессмен.

Украинская сторона распространила информацию о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, который в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб Трампа. Зелдин отметил, что это «содействовало дискредитации» Манафорта, сообщают «Известия».

Ранее Трамп говорил, что отношения двух стран ухудшились из-за расследования дела о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Напомним, оно длилось два года. По итогам не было выявлено доказательств сговора штаба Трампа с Россией.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке лидер США Дональд Трамп в шутку погрозил ему пальцем, призывая не вмешиваться в выборы 2020 года.

Перед началом переговоров, отвечая на вопрос, будут ли стороны обсуждать вмешательство в выборы, он с улыбкой сказал Путину: «Не вмешивайтесь в выборы».

Американский лидер назвал отношения с российским президентом «очень, очень хорошими» и выразил надежду, что из них «выйдет много позитивного», передает РБК.

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