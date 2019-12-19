РФ призвали активнее изымать у чиновников незаконные богатства

Россия должна активнее изымать незаконное имущество чиновников и расширить список активов, подлежащих конфискации. Соответствующие рекомендации дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

После анализа российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма специалисты предложили увеличить список активов депутатов, чиновников разного уровня, глав госкомпаний и судей, которые можно конфисковать как нечестно нажитое богатство.

Эксперты установили, что Россия является источников преступных доходов, которые отмываются за рубежом. Эти доходы получены за счет хищений из бюджета, ухода от налогов, коррупции, наркоторговли, пишет РБК.

При этом суммы конфискаций скромнее добровольного возмещения ущерба. Это объясняется тем, что возмещение ущерба по желанию обвиняемого может привести к снисхождению при вынесении приговора.

В 2012 году президент России Владимир Путин подписал закон, который внедряет механизм конфискации в случае, если расходы чиновников больше доходов. Генпрокуратура может потребовать обосновать траты. В случае, если законность происхождения средств не будет доказана, состояние обратят в доход государства. По закону, конфискации подлежат недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не попадают деньги в банках, драгоценности, активы за рубежом.



Ранее сообщалось, что в России изменится система налогообложения для богатых. Это коснется олигархов, которые пользовались пробелами в законе по длительности пребывания в стране.

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