ЕС призвал весь мир сотрудничать со следствием по МН17

Лидеры стран Евросоюза на саммите Совета ЕС выпустили совместное заявление. В нем они призвали страны всего мира к сотрудничеству со следствием по крушению под Донецком малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

В заявлении говорится, что Евросовет заявляет о полной поддержке всех усилий по установлению истины крушения самолета MH17 и призывает все государства в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Украина сфальсифицировала предоставленные следствию доказательства по делу о сбитом над Донбассом Boeing-777, заявили немецкие и малазийские эксперты в новом документальном фильме голландского режиссера Макса ван дер Верффа.