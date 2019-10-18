ЕС призвал весь мир сотрудничать со следствием по МН17
Лидеры стран Евросоюза на саммите Совета ЕС выпустили совместное заявление. В нем они призвали страны всего мира к сотрудничеству со следствием по крушению под Донецком малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
В заявлении говорится, что Евросовет заявляет о полной поддержке всех усилий по установлению истины крушения самолета MH17 и призывает все государства в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Украина сфальсифицировала предоставленные следствию доказательства по делу о сбитом над Донбассом Boeing-777, заявили немецкие и малазийские эксперты в новом документальном фильме голландского режиссера Макса ван дер Верффа.
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