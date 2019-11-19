Признанному террористом студентку «Вышки» продлили арест
Бывшему фигуранту «московского дела» Егору Жукову, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму, продлили домашний арест на полгода.
Таким образом, студент Высшей школы экономики не сможет покидать квартиру до 5 мая.
По данным «Коммерсанта», первое судебное заседание по существу назначено на 3 декабря.
Егору Жукову 21 год. Он студент ВШЭ и блогер. После участия в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля он был арестован по делу о массовых беспорядках.
Основной причиной задержания студента было видео, на котором он дирижирует группой людей на митинге у мэрии. Позже выяснилось, что на видео был вовсе не Егор.
Жукова перевели под домашний арест, а вскоре признали его непричастным к массовым беспорядкам. Однако правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело, курсовые и решили проверить на экстремизм ролики из его видеоблога.
По результатам проверки, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности.
12 сентября Росфинмониторинг внес Егора Жукова в список экстремистов и террористов.
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