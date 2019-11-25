В США признали превосходство российских ракетных комплексов

Размещение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» в Тихом океане обеспечит Москве усиление влияния в регионе.

Как пишет Military Watch Magazine, российские ракетные комплексы положат конец господству США в Тихоокеанском регионе. Благодаря характеристикам, связанным с дальностью полета российских ракет, Тихий океан является перспективным направлением для их развертывания именно там.

Так, по дальности полета американский ракетный комплекс Harpoon уступает российскому «Калибру»: 280 км против 600 км, а по скорости — более чем в три раза (0,85 Маха против 3).

А гиперзвуковые ракеты «Циркон» не имеют равных по дальности поражения в 1000 км и скоростью в 9 Махов. Как отмечает Military Watch Magazine, у американской системы противовоздушной обороны Aegis практически нет шансов перехватить российские ракеты.

Кроме этого, Москва может продать свои ракеты или передать технологии их разработки Китаю, что вызывает особую тревогу американских властей, сообщают «Известия».

Ранее президент России посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и осмотрел строящийся корвет «Гремящий», который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Владимир Путин поднялся на борт корвета, осмотрел помещения и ознакомился с системами вооружения. Командир военного корабля капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал президенту об особенностях управления «Гремящим». По его словам, на носу судна расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», также здесь могут быть размещены ракеты «Циркон».

Россия создает гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных технологиях США. Об этом сказал советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, комментируя взрыв в Северодвинске.

Он отметил, что Россия тратит немало средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые средства доставки ядерных боеголовок. Однако при этом используются технологии, «многие из которых были украдены у США».

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