Приятель Кокорина и Мамаева вышел из брянской колонии без УДО

Вышел на свободу друг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина футбольный тренер Александр Протасовицкий. Он вместе с ними отбывал наказание по делу об участии в драках, но в отличие от остальных, не был освобожден досрочно.

Срок заключения у Протасовицкого составлял 1 год и 5 месяцев. Он истекал 10 ноября – в воскресенье.

Как пояснил РБК адвокат Протасовицкого Николай Савостьянок, «если день освобождения попадает на выходной день, то днем освобождения является последний рабочий день».

На выходе Протасовицкого встречали родители. Друзья Кокорин и Мамаев, вышедшие из колонии по УДО 17 сентября, не приехали.

Напомним, 8 октября 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Они также напали на водителя ведущей «Первого канала». Кокориным назначили полтора года тюрьмы, Протасовицкому и Мамаеву – год и пять месяцев. Ходатайства об условно-досрочном освобождении удовлетворили только Мамаеву и братьям Кокориным. Протасовицкому отказали в УДО из-за трех взысканий в московском изоляторе «Лефортово».