В УДО отказали одному фигуранту дела Кокорина и Мамаева

Суд отказал в условно-досрочном освобождении другу футболистов Павла Мамаева и Александара Кокорина, детскому футбольному тренеру Александру Протасовицкому. Он вместе с ними участвовал в двух драках в Москве, но единственный остался досиживать срок в тюрьме.

Заседание по ходатайству Протасовицкого прошло в колонии в Клинцах, где находится осужденный. Срок лишения свободы истекает у него 13 ноября, уточняет «Интерфакс».

Адвокат осужденного Николай Савостьянок заявил, что рассмотрение ходатайства могли затягивать намеренно, чтобы исключить обжалование решения по УДО, учитывая скорое окончание наказания.

Некоторые СМИ сообщили, что прошение Протасовицкого отклонили из-за замечаний, полученных еще в СИЗО.

Напомним, футболистов Мамаева и Кокорина вместе с братом Кириллом освободили 17 сентября по УДО. Они провели под стражей 11 месяцев. До окончания срока им оставалось 2,5 и 3,5 месяца соответственно.