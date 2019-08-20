Иск о присвоении прав на КВН Масляковым рассмотрят 22 августа

Первое заседание по иску группы «Группы 7» и родственников одного из создателей КВН к АМИК Александра Маслякова состоится 22 августа. Стороны судятся из-за якобы незаконного присвоения товарного знака КВН.

Заседание пройдет в Суде по интеллектуальным правам. Начало слушаний – в 11:30, говорится в картотеке суда.

Об иске против Маслякова стало известно в начале июля. ООО «Группа 7» получила документ, в котором сказано, что Масляков самостоятельно провозгласил себя собственником прав на КВН, хотя фактически не являлся создателем игры и автором сценариев, а только был ведущим.