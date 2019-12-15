Приставы назвали число «невыездных» из-за долгов россиян

Приставы назвали число «невыездных» из-за долгов россиян

Фото: РБК

К данному моменту в России наложен временный запрет на выезд из страны около 3,4 млн должников, заявили в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов.

В ФССП уточнили, что на 1 ноября действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ.

Ранее появилась информация, что число россиян-должников, у которых будут проблемы с пересечением границы, потенциально может превысить 20 млн человек, пишет «Интерфакс».

Соглашение о сотрудничестве ФССП и Федеральная миграционная служба подписали в конце 2007 года. Оно предполагает, что российские граждане, которые уклоняются от выполнения судебных решений, будут ограничены в возможности выехать за рубеж.

Ранее «Русская планета» подробно рассказала, что кроется за фразой «вам закрыт выезд за рубеж».

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!