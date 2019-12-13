Вам закрыт выезд за рубеж

Сам факт запрета на выезд – не трагедия, но знак серьезного неблагополучия в семье гражданина. А когда таких граждан пять миллионов? десять? двадцать пять, как мечтается некоторым? Тут недалеко и до взрыва.

Любите ли вы ездить за границу?

По средним оценкам, за рубежом Таможенного союза, Украины, Абхазии, Южной Осетии, то есть в «настоящей» загранице хоть раз да побывали около половины взрослых россиян. Явное большинство жителей обеих столиц и их окрестностей (а это почти четверть населения страны) хоть раз да добрались до Турции, Финляндии, Восточной Европы. Обитатели юго-запада России часто ездят в Грузию и Азербайджан, юго-востока – в Китай.

В то же время для целого ряда наших граждан, в первую очередь военнослужащих и работников иных силовых ведомств, возможность выезда весьма ограничена – исключительно по служебной надобности, которую вряд ли можно отыскать у трубача заштатного гарнизонного оркестра.

Так или иначе, более сотни миллионов взрослых россиян имеют как минимум теоретическую возможность выбраться за рубеж. Но на границе их могут развернуть: судебные приставы все чаще накладывают запрет на выезд для должников. Сколько этих людей? Какова вероятность, что вы окажетесь в их числе?

Группы риска

Цифры выглядят так.

Точно известно о запрете на выезд для 1,42 млн должников по алиментам. За год это число выросло на 10%, что очень хорошо характеризует дорогостоящие многолетние усилия разведенных чиновников и депутатов по укреплению семейных ценностей. Подумайте только – каждый сотый гражданин России находится под преследованием за уклонение от содержания детей. Время звонить в Книгу рекордов Гиннесса

По остальным категориям четкой статистики нет даже у самих судебных приставов.

2,5 млн россиян существенно просрочили оплату услуг ЖКХ, подорожавших за последний год в отдельных регионах (например, Московская область) на 50% и более вместо обещанных 4,1%. Сколько из них внесены в базы для пограничников – неясно, но из-за мелких сумм управляющие компании редко подают в суд.

У приставов находится 13,1 млн исполнительных дел по штрафам ГИБДД – опять же, неясно, сколько там невыездных, но об этом мы поговорим чуть ниже.

Число людей, которым закрыт выезд за границу из-за просроченных кредитов, оценивается в 7-8 млн человек. Банки и МФО обращаются к приставам, как правило, когда просрочка по долгу достигает 90 дней. Правда, суммы, которые требуют МФО, обычно находятся ниже порога, за которым приставы принимают обеспечительные меры

Есть также неизвестное количество должников по взносам ИП и другим выплатам, связанным с ведением бизнеса. Часть из них тоже находится в базах невыездных.

За что могут не выпустить

Кстати, напомним критерии невыпуска за границу.

Во-первых, пристав «имеет право», а не «обязан» наложить ограничение на выезд гражданина. Это отчасти объясняет, почему люди с огромными долгами прекрасно уезжают, даже не пользуясь белорусской лазейкой, и почему некоторые приставы живут куда богаче своих «клиентов».

Во-вторых, сумма долга при этом должна составлять не менее 30 тысяч рублей за рядом исключений.

Ряд этот, надо сказать, весьма велик. Так, если причина долга – алименты, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, морального и имущественного вреда, причиненного преступлением – порог запрета на выезд опускается до 10 тысяч рублей. Если вы уклоняетесь от любой задолженности более 2 месяцев, порог также снижается до 10 тысяч рублей.

Так сколько же их?

При этом в материале «Известий» не говорится об общем числе граждан в списках запрета на выезд. Но некогда солидному РБК нужен трафик, и они выдумывают 25 млн невыездных россиян (при среднем размере семьи в 2,8 чел. запрет коснется 70 миллионов!). Логика такая: из того факта, что в ФССП находится 13,1 млн исполнительных производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД, коллеги делают вывод, что это 13,1 млн запретов на выезд. С другими упомянутыми числами действительно можно наскрести 25 миллионов.

Но, во-первых, многие долги по штрафам меньше границы такого запрета, а во-вторых, часто на одного должника заводится несколько дел – пока оформляют одно, он успевает набрать нарушений на второе. Случайных неплательщиков здесь мало, в основном это рецидивисты и идейные, живущие по принципу «семь бед – один ответ». У нас нет инструмента оценки, но едва ли реальный запрет на выезд касается более миллиона из этих прекрасных людей. И вместо 25 миллионов мы получаем вдвое меньше, что, конечно, не так эффектно.

Особенно досадно, что ответственность за этот подсчет РБК зачем-то возлагает на «Известия», будто у тех своих грехов мало

На самом деле, вероятно, можно говорить о 12 миллионах человек – 7 миллионов должников банкам, 1,4 миллиона алиментщиков, 2 миллиона должников ЖКХ, 1 миллион нарушителей ПДД и 0,5 миллиона неплательщиков по иным, главным образом бизнес-обязательствам.

В ожидании взрыва

Это, конечно, не алармистские 25 миллионов, но тоже очень большая, социально значимая цифра. При этом долги, безусловно, надо отдавать, а запрет на выезд – на первый взгляд мягкая, гуманная форма давления на должника. Но только на первый. Понятно, что в страны, наложившие на нас санкции, лучше бы и не ездить, но обрекать миллионы людей на пляжный отдых в Сочи и Ялте – несколько неадекватная жестокость.

Судя по приведенным выше цифрам, злонамеренных людей – принципиальных неплательщиков, серийных лихачей и беглецов от собственных детей – в этом наборе явное меньшинство. Остальные – люди, запутавшиеся в кредитах или просто не имеющие возможности платить запредельно высокую плату за простое право где-то проживать.

То есть банки, дорожные власти, сырьевые компании и их управляющие прокладки в погоне за ростом прибыли абсолютно сознательно доводят людей до невозможности отдать казавшиеся такими небольшими долги

Беда лишь в том, что несостоятельный должник, опутанный требованиями со всех сторон, не имеющий права шагу ступить без согласия пристава, – человек опасный не только для себя, но и для окружающих. Нарастающее отчаяние, не раз ярко продемонстрированное в художественной литературе и кинематографе, делает таких людей отличным, простите, гумусом для взращивания протестных настроений и организации беспорядков. Этих людей не испугать, не ограбить, не посадить на долговой счетчик, потому что все это у них позади.

Когда летом 2021 года по всей стране покатятся массовые митинги людей, требующих смены власти, эти отчаявшиеся выйдут на улицы среди первых. И в руках у них будут далеко не пластиковые стаканчики.