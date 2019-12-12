Принят закон о возвращении курилок в российские аэропорты

Депутаты Госдумы приняли закон о праве аэропортов устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах.

Курение будет разрешено в специальных изолированных помещениях с мощными системами вентиляции и глухими стенами, чтобы исключить возможность наблюдения за процессом курения табака.

Предполагается, что такие курилки будут расположены в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших досмотр, а также для тех, кто следует транзитом.

По словам депутата от Единой России Сергея Боярского, законопроект призван вернуть чистый воздух в общественные пространства.

Запретительные меры оказались неэффективными, за один год только в московском аэропорту Шереметьево было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает ограничить число курилок, которые можно будет разместить в «чистой зоне» аэропорта, двумя. Ведомство разработало и внесло ряд поправок к законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

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