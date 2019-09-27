Минздрав предложил ограничить число курилок в аэропортах

Минздрав предложил ограничить число курилок в аэропортах

strobez.ru

Минздрав предлагает ограничить число курилок, которые можно будет разместить в «чистой зоне» аэропорта, двумя. Ведомство разработало и внесло ряд поправок к законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

Минздрав предложил сделать помещения с непрозрачными стенами, чтобы визуально изолировать курящих от других пассажиров. В комнатах должна быть хорошая вентиляция. Также курилки нужно максимально удалить от путей следования улетающих и прилетающих.


В правительстве сказали, что работа над поправками к законопроекту еще не завершена.


Роспотребнадзор проект Минздрава не поддержал, а Минтранс и Минэкономразвития согласовали предложения, пишут «Известия».


Напомним, 16 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении комнат для курильщиков в аэропорты. До этого закон об охране здоровья, вступивший в силу в 2013 году, запрещал курение в аэропортах.

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Места: Россия
События: общество
Организации: Минздрав
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