Минздрав предложил ограничить число курилок в аэропортах

Минздрав предлагает ограничить число курилок, которые можно будет разместить в «чистой зоне» аэропорта, двумя. Ведомство разработало и внесло ряд поправок к законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

Минздрав предложил сделать помещения с непрозрачными стенами, чтобы визуально изолировать курящих от других пассажиров. В комнатах должна быть хорошая вентиляция. Также курилки нужно максимально удалить от путей следования улетающих и прилетающих.



В правительстве сказали, что работа над поправками к законопроекту еще не завершена.



Роспотребнадзор проект Минздрава не поддержал, а Минтранс и Минэкономразвития согласовали предложения, пишут «Известия».



Напомним, 16 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении комнат для курильщиков в аэропорты. До этого закон об охране здоровья, вступивший в силу в 2013 году, запрещал курение в аэропортах.