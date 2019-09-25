Принят закон об освобождении от НДФЛ части россиян

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении законопроект об освобождении от НДФЛ некоторых доходов граждан. Речь идет о выплатах, полученных пострадавшими в терактах, наводнениях, пожарах.

Налоговые льготы распространяются на доходы, полученные потерпевшими от ЧС и членами их семей от государства или благотворительных организаций. От НДФЛ освобождены выплаты гражданам, предоставляющим пострадавшим жилые помещения для аренды, если деньги выделялись государством.

Закон вступит в силу со дня опубликования. Он распространяется на тех, кто пострадал от ЧС с 1 января 2019 года, пишет РИА Новости.

Закон разрабатывался в ускоренном порядке для исполнения поручений президента Владимира Путина, данных после встречи с жителями Иркутской области. Напомним, в регионе из-за паводков пострадали почти 11 тыс. домов, погибли 25 человек.