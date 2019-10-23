США приняли антидопинговый «закон Родченкова»

Американский Конгресс проголосовал за принятие «закона Родченкова». Он предусматривает уголовную ответственность в отношении людей, причастных к допинговому сговору.

О принятии закона сообщило антидопинговое агентство США. После прохождения в Конгрессе документ должен одобрить сенат, а затем подписать президент США Дональд Трамп.

Закон предполагает уголовное наказание для лиц, участвующих в подкупе с целью повлиять на соревнования посредством приема допинга, а также возмещение ущерба для жертв сговоров. Нарушителю грозит штраф до 1 млн долларов или лишение свободы сроком до 10 лет, передает РБК. Документ также защищает информаторов от ответных мер против них.

Закон касается тех соревнований, где выступают американские спортсмены или которые финансируются компаниями из США.

Документ назвали в честь экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в 2016 году сообщил об использовании спортсменами из России допинга на Олимпиаде-2014. После расследования данных Россию отстранили от ОИ-2018, а некоторых спортсменов лишили наград.