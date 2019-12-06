В Приморье разыскивают убийц краснокнижного амурского тигра

В Приморье обнаружили труп краснокнижного амурского тигра с четырьмя сквозными пулевыми ранениями. Животное нашли охотинспекторы неподалеку от села Нововладимировка.

Как сообщает телеграм-канал 112, спустя некоторое время поблизости, в охотничьем зимовье, были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 51-летний Евгений Герасимов и 46-летний Александр Резниченко. Однако сами мужчины уверяют, что охотились только на кабанов, а о тигре ничего не знают.

В домике инспекторы на самом деле обнаружили разделанные туши диких свиней и карабин «Remington 770». Так как любая охота в этой местности запрещена, мужчинам в любом случае грозит крупный штраф. А если окажется, что они причастны к убийству редкого тигра — дело может закончиться реальным тюремным сроком.

Ранее международная организация по защите прав животных PETA выявила крайне жестокое обращение с животными на пяти зверофермах России.

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