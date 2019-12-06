Зоозащитники рассказали о пытках и убийствах зверей в России

Международная организация по защите прав животных PETA выявила крайне жестокое обращение с животными на пяти зверофермах России.

Расследование было проведено в октябре 2019 года при участии российской общественной организации «Голоса за животных».

В материалах, которые удалось собрать зоозащитникам, показано, в каких невыносимых условиях содержатся звери и какими мучительными способами их убивают.

В частности, на полученных фото и видео видно, как кроликов бьют металлическими палками и отпиливают им головы, пока пушистые еще находятся в сознании, а шиншиллам пропускают через анальное отверстие электрический ток, после чего ломают шеи.

Все животные содержатся в грязных проволочных клетках, зачастую прямо на улице, даже в зимнее время года. Авторы расследования утверждают, что эти звери проводят в таких условиях всю жизнь, а затем их жестоко убивают.

Сейчас российские защитники животных намерены обратиться в прокуратуру и высшие органы власти с требованием провести проверки на этих зверофермах и пресечь эту адскую жестокость, сообщает «ПолитЭксперт».

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