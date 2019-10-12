Приближение НАТО к границам России не вызывает у Путина радости
Президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России «никакой радости у нас не вызывает», а несет угрозу.
«Это военный блок. И, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает» - приводит слова главый государства RT.
Путин подчеркнул, что многочисленные объяснения НАТО по этому вопросу нисколько не успокаивают Москву.
«Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: вы не бойтесь, это не против вас», — добавил Путин.
Ранее глава государства заявил о необходимости освободить Сирию от иностранного военного присутствия.
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