Президенту иск не светит: ФБК Навального отказали в суде

Президенту иск не светит: ФБК Навального отказали в суде

фото: Inforeactor.ru

Тверской районный суд Москвы отказался принять иск сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» к президенту России Владимиру Путину.

Пресс-секретарь суда Ольга Бондарева сообщила, что «Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления НО «Фонд борьбы с коррупцией», Албурова Г.В., Богомоловой А.В., Высочиной М.А., Гимади В.И. и других истцов о признании незаконным действий (бездействия) президента Российской Федерации».

Согласно приведенным в определении суда положениям Конституции Российской Федерации, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.

Отказ принять иск может быть обжалован в Мосгорсуд, пишет «Интерфакс».

Напомним, организацию признали иностранным агентом 9 октября. Причиной этому, по информации Минюста, послужили попытки влияния ФБК на госорганы России и организация митингов при получении финансирования из-за рубежа. Речь идет о перечисленных организации 140 тысячах рублей спонсорами из США и Испании.

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