Президенту Боливии предсказали его скорую смерть

Экс-лидер Боливии Эво Моралес считает, что на его жизнь покушались. Причем его оппоненты заранее прочили ему смерть.

В интервью он заявил, что падение его вертолета несколько недель назад стало следствием покушения на его жизнь со стороны командующего ВВС страны генерала Хорхе Терсероса.

Одиозный боливийский политик считает, что после произошедшего 4 ноября военный сильно изменился, пишет «Russia Today».

Моралес также напомнил о словах его оппонента Луиса Камачо, сказанных накануне, он заявлял «в понедельник все увидят, как падет Эво».

Правда, тот не мог предугадать, что в результате падения вертолета всем пассажирам и пилотам удастся выжить.

Ранее Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку. Об этом стало известно вскоре после того, как он объявил о проведении новых президентских выборов в стране.

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