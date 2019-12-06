Зеленского предостерегли от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным.

«Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».

Также Порошенко предостерег Зеленского от обсуждения вопросов по поставкам газа. По мнению экс-президента, его могут заставить «сделать важные уступки в политическом треке в обмен на дешевый газ».

При этом политик считает, что украинская сторона должна твердо придерживаться Минских соглашений и настаивать на вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса, пишет «РИА Новости».

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам в различных форматах в рамках саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже, включая двусторонние. «Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным».

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