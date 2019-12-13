Президента ЦСКА отстранили от футбола за критику судейства

Президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца отстранили от деятельности, связанной с футболом, и оштрафовали на 1 млн рублей. Наказание последовало за высказывания о судье после матча с «Краснодаром».

Соответствующее решение вынес комитет по этике Российского футбольного союза. После трех месяцев наказание для Гинера будет действовать условно еще на год.

Решение вступает в силу 13 декабря. У Гинера есть 3 дня, чтобы подать апелляцию, пишет Sports.ru.

Напомним, после матча 19-ого тура РПЛ с «Краснодаром» Гинер назвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова «конченым негодяем» и обвинил во взяточничестве. Потом Гинер предложил ему застрелиться.

Ранее в Госдуме раскритиковали российских футболистов и заявили об их несоответствии мировым требованиям.

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