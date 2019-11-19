В Госдуме раскритиковали российских футболистов

Российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы Валерий Газзаев. По мнению экс-главного тренера российской сборной, настоящий уровень отечественных команд показывают неудачи топ-клубов в европейских кубковых турнирах.

«Как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, «Лейпцига», «Ювентуса» и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты. Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться».

По словам зампреда, игроки-универсалы в каждой позиции — это будущее футбола, сообщают «Известия».

Ранее команда Станислава Черчесова добилась выхода в финал турнира чемпионата Европы-2020. Однако в ноябре крупно проиграла Бельгии – 1:4.

19 ноября российская сборная проведет заключительный матч в отборе Евро-2020, встретившись в гостях с Сан-Марино. Команды узнают своих соперников после жеребьевки, которая состоится 30 ноября в Бухаресте.

Напомним, Россию могут не допустить к участию в Чемпионате мира по футболу в 2022 году. Ранее уже сообщалось о возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2020.

По данным британской газеты The Telegraph, Всемирное допинговое агентство решительно настроено ввести санкции к России в области спорта. Поводом стало несоответствие данных Московской лаборатории и информации из базы LIMS. Российское допинговое агентство подозревают в подтасовке сведений.

Если расследование докажет подлог, то России грозит отстранение от Олимпиады в Токио и ЧМ по футболу в Катаре.

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