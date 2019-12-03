Трамп отблагодарил Зеленского за защиту от импичмента

Президент США Дональд Трамп поблагодарил украинского коллегу Владимира Зеленского за опровержение слов о том, что он в обмен на предоставление военной помощи Киеву просил начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена. Благодаря заявлению лидера Украины дело об импичменте можно считать закрытым, заявил глава Белого дома.

В своем Twitter Трамп написал: «Срочные новости: президент Украины заявил, что президент Трамп не делал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия во время телефонных разговоров. Спасибо, президент Зеленский. Дело (об импичменте — прим.) закрыто».

Американский лидер призвал Демократическую партию, инициировавшую импичмент, «вновь вернуться к работе», пишет РБК.

2 декабря газета Der Spiegel опубликовала интервью, в котором Зеленский опроверг, что Трамп обращался к нему с просьбой инициировать расследование против Байдена в обмен на военную помощь.

Об импичменте против Трампа объявили в конце сентября. Поводом стала публикация о том, что Трамп просил начать расследование против одного из потенциальных противников на выборах в 2020 году — Джо Байдена.



Читайте нас в мобильном приложении