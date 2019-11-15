Президент Литвы помиловал двух шпионов из России

Двоих граждан России, Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных в Литве за шпионаж в пользу России, помиловали. В ближайшее время их освободят из-под стражи.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы. Помилование предоставлено на основании принятых парламентом поправок в Уголовный кодекс, дающих президенту соответствующее право.

В учреждения, где отбывают наказание осужденные, направлены указы главы государства о помиловании, пишет ТАСС. В скором времени Филипченко и Моисеенко освободят из-под стражи. Когда именно, не уточняется.

В 2017 году Моисеенко приговорили к 10 с половиной годам заключения, а Филипченко – к 10 годам за шпионаж на Россию. Ранее сообщалось, что Литва и Россия готовятся к обмену осужденными за разведдеятельность. Говорилось, что Литва передаст Филипченко, а Россия – осужденных в 2016 году Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

Ранее Чехия раскрыла российскую шпионскую сеть.

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