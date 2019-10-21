Чехия разоблачила российскую шпионскую сеть

Чешская полиция разоблачила шпионскую сеть, которая работала через российское посольство в Праге. Диппредставительство опровергло данные о финансировании из России.

Руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка рассказал, что участники шпионской сети планировали атаки в Чехии и других странах посредством интернета. Сеть создавалась связанными с российской разведкой людьми и финансировалась из России и посольства.

Она являлась частью более крупной структуры, созданной в Европе, пишет «Интерфакс». В настоящее время сеть «разгромлена и обезглавлена», заявил Коуделка.

В российском посольстве сказали, что информация чешской контрразведки не имеет ничего общего с реальностью.

В 2018 году чешская разведка сообщала, что Россия использует для шпионажа сайты, распространяющие дезинформацию, и покупает чешские компании. Целью России, заявляли аналитики, является подрыв НАТО и ЕС.