Чехия разоблачила российскую шпионскую сеть

Чехия разоблачила российскую шпионскую сеть

pixabay.com

Чешская полиция разоблачила шпионскую сеть, которая работала через российское посольство в Праге. Диппредставительство опровергло данные о финансировании из России.

Руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка рассказал, что участники шпионской сети планировали атаки в Чехии и других странах посредством интернета. Сеть создавалась связанными с российской разведкой людьми и финансировалась из России и посольства.

Она являлась частью более крупной структуры, созданной в Европе, пишет «Интерфакс». В настоящее время сеть «разгромлена и обезглавлена», заявил Коуделка.

В российском посольстве сказали, что информация чешской контрразведки не имеет ничего общего с реальностью.

В 2018 году чешская разведка сообщала, что Россия использует для шпионажа сайты, распространяющие дезинформацию, и покупает чешские компании. Целью России, заявляли аналитики, является подрыв НАТО и ЕС.

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