Россия и Литва готовы обменяться шпионами

Россия и Литва собираются обменяться гражданами, осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на собственные источники.

По их данным, России будет выдан осужденный два года назад агент ФСБ Николай Филипченко, а Литве — осужденные в 2016 году литовские граждане Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис.

Кроме этого, в соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

Как утверждают источники BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Николай Филипченко был задержан в 2015 году по пути в Белоруссию из Калининградской области. В июля 2017 года суд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к десяти годам лишения свободы.

По данным правоохранителей, Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР), чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.