Президент Конго сообщил о планах построить газопровод с РФ
Республика Конго вместе с Россией построит газопровод. Об этом сказал конголезский президент Дени Сассу-Нгессо на форуме в Сочи.
Протяженность газопровода составит 1 тыс. километров, пишет «ПолитЭксперт». Он соединит Конго с побережьем. За счет проекта будет улучшен инвестиционный климат, убежден глава Конго.
Президент заявил, что всем пришедшим в экономику Республики будут сделаны выгодные таможенные послабления.
Напомним, форум Россия-Африка проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На него приглашены руководитли 54 стран африканского континента.
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