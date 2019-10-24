Президент Конго сообщил о планах построить газопровод с РФ

Республика Конго вместе с Россией построит газопровод. Об этом сказал конголезский президент Дени Сассу-Нгессо на форуме в Сочи.

Протяженность газопровода составит 1 тыс. километров, пишет «ПолитЭксперт». Он соединит Конго с побережьем. За счет проекта будет улучшен инвестиционный климат, убежден глава Конго.

Президент заявил, что всем пришедшим в экономику Республики будут сделаны выгодные таможенные послабления.

Напомним, форум Россия-Африка проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На него приглашены руководитли 54 стран африканского континента.