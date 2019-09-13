Президент Чехии считает позором перенос памятника маршалу Коневу

Позором для страны является перенос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Так считает президент Чехии Милош Земан.



Чешский лидер выразил свое отношение о решении властей столичного района Прага-6 переместить расположенный на его территории памятник советскому маршалу Ивану Коневу. «Это позор для нас», — заявил Земан. Он напомнил о том, что Конев является символом воинов Красной Армии. Они погибли при освобождении Чехословакии.

Ранее совет района Прага-6 одобрил решение о переносе монумента Коневу с площади Интербригады. После чего, на его месте будет установлен мемориал освобождению Праги. Место, где будет установлен памятник после переноса, пока не известно, пишет «РБК».



В Польше в 2017 году были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений.