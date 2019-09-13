Президент Чехии считает позором перенос памятника маршалу Коневу

Президент Чехии считает позором перенос памятника маршалу Коневу

glavred.ru

Позором для страны является перенос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Так считает президент Чехии Милош Земан.


Чешский лидер выразил свое отношение о решении властей столичного района Прага-6 переместить расположенный на его территории памятник советскому маршалу Ивану Коневу. «Это позор для нас», — заявил Земан. Он напомнил о том, что Конев является символом воинов Красной Армии. Они погибли при освобождении Чехословакии.

Ранее совет района Прага-6 одобрил решение о переносе монумента Коневу с площади Интербригады. После чего, на его месте будет установлен мемориал освобождению Праги. Место, где будет установлен памятник после переноса, пока не известно, пишет «РБК».


В Польше в 2017 году были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений.

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