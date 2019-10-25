Президент Чехии посоветовал разведке не искать шпионов РФ
Чешской контрразведке следовало бы заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией, а не поисков мифических российских шпионов. В этом уверен лидер страны.
Президент Чехии Милош Земан посоветовал главе Службы безопасности информации страны Михалу Коуделке сосредоточиться на расследовании экономических преступлений в республике, вместо поиска иностранных шпионов.
Служба информбезопасности посвящает 90% своей деятельности российским и китайским шпионам, пишут «Известия».
Ранее Милош Земан назвал позором для страны перенос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
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