Президент Чехии посоветовал разведке не искать шпионов РФ

Чешской контрразведке следовало бы заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией, а не поисков мифических российских шпионов. В этом уверен лидер страны.

Президент Чехии Милош Земан посоветовал главе Службы безопасности информации страны Михалу Коуделке сосредоточиться на расследовании экономических преступлений в республике, вместо поиска иностранных шпионов.

Служба информбезопасности посвящает 90% своей деятельности российским и китайским шпионам, пишут «Известия».

Ранее Милош Земан назвал позором для страны перенос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.