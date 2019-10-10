США превратились в опасное место для российских политиков

США превращаются в опасное место для посещения российскими политиками из-за попыток их использовать как «рычаг давления» на РФ. Об этом сказал политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Комментируя приостановку командировок российских политиков, он отметил, что прессинг Америки переходит границы, хотя не оказывает на Россию такого влияния, как задумывалось. Он напомнил, что США держат под арестом россиян, предъявляют им несуществующие обвинения, ужесточают санкции.

«Сейчас в США очень сложная внутриполитическая обстановка, идет буквально «охота на ведьм», и в этой обстановке во всем пытаются найти русский след. Поэтому каждый русский – потенциальный агент влияния», – сказал он в интервью «ПолитЭксперту».

Блохин отметил, что такой конфронтации между странами не было со времен Холодной войны. Он предполагает, что в ближайшее время давление со стороны США не исчезнет.

Напомним, Госдума накануне приняла решение о приостановке поездок депутатов в США до извинений и объяснений с американской стороны за инцидент с Ингой Юмашевой.